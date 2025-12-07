Более ста медиков подали жалобу в прокуратуру под Новосибирском

Медики сообщили о снижении зарплат и стимулирующих выплат без их письменного согласия, задержках с выплатами отпускных, а также о нехватке расходников, неудовлетворительном состоянии оборудования и перебоях с лекарствами, в связи с чем они требуют разобраться в ситуации и обязать руководство восстановить прежний размер оплаты труда.