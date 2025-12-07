Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более ста медиков подали жалобу в прокуратуру под Новосибирском

В коллективном обращении к губернатору и надзорному ведомству врачи сообщили о сокращении выплат, нехватке расходников и проблемах с оборудованием.

Источник: Om1 Новосибирск

Врачи и медсестры Центральной районной больницы в городе Искитиме Новосибирской области пожаловались губернатору и в областную прокуратуру на снижение уровня зарплат, ухудшение условий труда и проблемы с материально-техническим обеспечением учреждения.

Как сообщается в коллективной жалобе, опубликованной пабликом «Наш Город Искитим» в социальной сети «ВК», под обращением подписались более сотни сотрудников медучреждения.

«Помимо качества оказания медицинских услуг, здоровья пациентов, страдает и имидж больницы, а также складывается негативное мнение о медицинском персонале. Мы — как добросовестные работники переживаем не только за себя, но и за наших пациентов», — говорится в обращении медработников в прокуратуру.

Медики сообщили о снижении зарплат и стимулирующих выплат без их письменного согласия, задержках с выплатами отпускных, а также о нехватке расходников, неудовлетворительном состоянии оборудования и перебоях с лекарствами, в связи с чем они требуют разобраться в ситуации и обязать руководство восстановить прежний размер оплаты труда.