Более ста медиков подали жалобу в прокуратуру под Новосибирском

Врачи и медсестры Центральной районной больницы в городе Искитиме Новосибирской области пожаловались губернатору и в областную прокуратуру на снижение уровня зарплат, ухудшение условий труда и проблемы с материально-техническим обеспечением учреждения.
Как сообщается в коллективной жалобе, опубликованной пабликом «Наш Город Искитим» в социальной сети «ВК», под обращением подписались более сотни сотрудников медучреждения.
«Помимо качества оказания медицинских услуг, здоровья пациентов, страдает и имидж больницы, а также складывается негативное мнение о медицинском персонале. Мы — как добросовестные работники переживаем не только за себя, но и за наших пациентов», — говорится в обращении медработников в прокуратуру.
Медики сообщили о снижении зарплат и стимулирующих выплат без их письменного согласия, задержках с выплатами отпускных, а также о нехватке расходников, неудовлетворительном состоянии оборудования и перебоях с лекарствами, в связи с чем они требуют разобраться в ситуации и обязать руководство восстановить прежний размер оплаты труда.