За сутки на дорогах Башкирии выявили более тысячи нарушений

В Башкирии во время рейдов на дорогах за прошедшие сутки выявили более 1100 нарушений дорожных правил. Об итогах массовых проверок сообщили в ГАИ республики.
В ведомстве сообщили, что в нетрезвом состоянии находились 59 водителей. Кроме того, выявили 29 случаев нарушения правил перевозки детей. Также обнаружили 34 нарушения факта непредоставления преимущества пешеходам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.