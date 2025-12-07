Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки на дорогах Башкирии выявили более тысячи нарушений

В ГАИ республики сообщили итоги массовых проверок на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии во время рейдов на дорогах за прошедшие сутки выявили более 1100 нарушений дорожных правил. Об итогах массовых проверок сообщили в ГАИ республики.

В ведомстве сообщили, что в нетрезвом состоянии находились 59 водителей. Кроме того, выявили 29 случаев нарушения правил перевозки детей. Также обнаружили 34 нарушения факта непредоставления преимущества пешеходам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.