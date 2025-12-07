Власти Новороссийска объявили о запрете на выход в море 8 декабря

Власти Новороссийска предупредили жителей и гостей города о проведении плановых учений. Мероприятия пройдут в акватории Чёрного моря 8 декабря и займут в общей сложности около пяти часов.
Согласно официальному сообщению, практические занятия с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы запланированы в два этапа: с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Тренировки пройдут в акватории морского пути порта Новороссийск.
На учениях военнослужащие отработают действия по противодействию безэкипажным катерам и беспилотникам самолётного типа. В рамках манёвров будут выполнены учебные стрельбы из артиллерийских установок, расположенных на молах военной гавани.
На время проведения стрельб вводится полный запрет на выход в море всех маломерных судов, включая незарегистрированные плавсредства, прогулочные катера, спортивные парусники, а также гидроциклы, сапборды и оборудование для виндсёрфинга. Также запрещаются любые подводные работы и водолазные спуски.
