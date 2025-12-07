В Ростовской области подорожали некоторые виды овощей

В Ростовской области выросла стоимость картофеля и моркови. Цены на эти и другие овощи приводит на своем сайте Ростовстат.
По состоянию на 1 декабря средняя стоимость килограмма картошки в донском регионе составила 46,76 рублей (неделей раньше она продавалась за 45,61 рубля).
Самым дорогим этот овощ оказался для жителей Таганрога — здесь придется заплатить за килограмм 48,13 рублей. Самый дешевый картофель продается в Волгодонске — по 42, 38 рублей за килограмм.
Незначительно поднялась в цене и морковь. В начале зимы средняя цена на нее составила 43, 43 рубля. Дороже всего она обходится жителям Волгодонска — 48, 23 рубля, а дешевле всего — ростовчанам — 42, 07 рублей.
