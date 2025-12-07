Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Сергей родился 17 марта 1981 года в многодетной семье, был младшим ребёнком. Учился в Харатской средней школе. С 16 лет пошел работать с отцом трактористом в колхоз имени Ленина. В 1999 году призван в ряды Российской Армии. Во время службы в армии был в составе миротворческих войск в период Грузино-Кавказского конфликта. По возвращении домой, Сергей Владимирович устроился на работу кочегаром в Харатскую среднюю школу. Здесь проработал 13 лет, — поделился мэр района.