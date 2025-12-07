Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в село Харат Эхирит-Булагатского района. Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев, защитник Отечества и земляк Сергей Толстиков погиб в зоне СВО 15 октября 2025 года. Его не стало во время героического выполнения поставленной боевой задачи.
— Сергей родился 17 марта 1981 года в многодетной семье, был младшим ребёнком. Учился в Харатской средней школе. С 16 лет пошел работать с отцом трактористом в колхоз имени Ленина. В 1999 году призван в ряды Российской Армии. Во время службы в армии был в составе миротворческих войск в период Грузино-Кавказского конфликта. По возвращении домой, Сергей Владимирович устроился на работу кочегаром в Харатскую среднюю школу. Здесь проработал 13 лет, — поделился мэр района.
На защиту Родины он встал в числе мобилизованных 29 сентября 2022 года. Уже имел боевой опыт и ранение, полученное при обороне Авдеевки. Его характеризовали как мужественного, отзывчивого и стойкого бойца.