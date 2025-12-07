Закаты, снег, новогодняя ель: омичка поделилась свежей фотоподборкой

Как выглядит Омск в начале декабря и каким он встречал зиму — запечатлела местная жительница Валерия Коршунова. На ее фотографиях — церкви, растения, облака, здания. Девушка показала на снимках без обработки повседневные пейзажи города в разное время суток. «Комсомольская правда» публикует эксклюзивную подборку.