Подростка осудили за поджог ног ребенка в Карагандинской области

17 сентября 2024 года 16-летний подросток в селе Шашубай Актогайского района поджег 14-летнего Нурсултана. Он бросил в него горящую спичку. Брюки, облитые бензином, мгновенно вспыхнули. Нурсултан стал сдирать с себя горящую одежду. Ткань расплавилась и прилипла к коже. Он содрал штаны вместе с кожей.
16-летний подросток не вызвал «скорую» и не оказал первую помощь. Мама пострадавшего рассказала, что виновный пошел домой, принес свои старые штаны и велел мальчику надеть их прямо на ожоги. Он также предупредил, чтобы мальчик никому не рассказывал о происхождении глубоких ожогов на ногах. 14-летний Нурсултан надел другие штаны и пошел домой, испытывая боль. Мама ребенка вызвала скорую помощь.
«Сын 17 сентября с троими мальчиками был во дворе частного дома, где проживает один из этих мальчиков. Этот мальчик — самый старший среди них, ему 16 лет. Он предложил подышать парами бензина. Они открыли крышку канистры, которая принадлежала его отцу. Но мой сын нечаянно задел эту канистру. Бензин разлился, попав на брюки сына. Этот 16-летний подросток потребовал, чтобы сын компенсировал ему ущерб — 4 тысячи 500 тенге», — рассказала мама Нурсултана.
Школьник ответил, что денег у него нет. Разозлившись, 16-летний подросток поджег спичку и бросил в Нурсултана.
Полиция, куда обратились родители, не проявляла активности. Вещественные доказательства не изъяли. Меру пресечения в отношении 16-летнего подозреваемого не избрали. Следователь Актогайского района вынес постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Тогда в дело вмешался адвокат Ерсин Рахметов. Ему удалось добиться привлечения виновного лица к ответственности.
Как сообщил Telegram-канал «Патриот», судья ювенального суда Карагандинской области Дулат Бурабаев признал подростка виновным по статье 107 часть 2 Уголовного кодекса «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».
Судья назначил ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
«Согласно закону, данное преступление относится к категории средней тяжести. Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого, отсутствие судимости, суд назначает наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля сроком на один год», — огласил приговор судья Бурабаев.
