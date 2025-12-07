«Это трагедия»: на массовый падеж скота пожаловались жители Акмолинской области

«Основная часть кормильцев сдохла и уже сожжена на скотомогильнике. Оставшиеся стельные коровы, телята, бычки на грани издыхания. Ничего не едят, не пьют, скот замучил понос. Владельцы не успевают убирать за ними, и боятся, что и эти остатки придется уничтожать. Для села, где основной доход — скот, это трагедия. Жители переживают, что могут остаться без компенсации и помощи. Пока никакой гарантии нет», — говорится в подписи к посту.