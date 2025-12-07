«Это трагедия»: на массовый падеж скота пожаловались жители Акмолинской области

Обращение жителей села Донгулагаш опубликовало Instagram-издание Nayza Kokshe. По его данным, с 4 декабря здесь погибло больше 30 голов скота. Причиной сами владельцы называют отравление.
«Основная часть кормильцев сдохла и уже сожжена на скотомогильнике. Оставшиеся стельные коровы, телята, бычки на грани издыхания. Ничего не едят, не пьют, скот замучил понос. Владельцы не успевают убирать за ними, и боятся, что и эти остатки придется уничтожать. Для села, где основной доход — скот, это трагедия. Жители переживают, что могут остаться без компенсации и помощи. Пока никакой гарантии нет», — говорится в подписи к посту.
Сельчане призывают объявить в сельском округе ЧС и начать решать вопрос, пока болезнь не перекинулась на другие села.
В Управлении ветеринарии Акмолинской области подтвердили, что произошел падеж у семи владельцев животных. Сейчас на месте работает ветеринарная служба Зерендинского района, ежедневно проводится подворный обход и симптоматическое лечение больных животных.
«Отобраны пробы патологического материала и направлены в Акмолинский областной филиал РВЛ. Дополнительно 6 декабря отобрано содержимое желудка для исследования. Предварительный диагноз: пищевое отравление», — сообщили в ведомстве.
Ситуация находится на постоянном контроле, заверили в управлении.