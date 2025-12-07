Более 32 миллионов писем отправили жители Новосибирской области

Жители Новосибирской области в 2024 году значительно активнее пользовались почтовыми услугами, отправив более 32 миллионов писем, что на 13% превышает показатель предыдущего года.
Как сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, тренд на рост популярности традиционной почты в регионе сохраняется.
Несмотря на бурное развитие цифровых технологий и интернет-коммуникаций, традиционные почтовые отправления продолжают пользоваться спросом и в наше время.
Более половины всей корреспонденции — 53% — составили заказные письма, которые часто используются для официальных отправлений, в то время как на простые письма пришлось 47% от общего объёма.