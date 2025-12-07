Ричмонд
Рейс 636 Новосибирск-Пхукет задержан более чем на восемь часов

Пассажиры не могут добиться предоставления гостиницы. Они вынуждены ждать «у моря погоды».

Источник: Сиб.фм

Из-за возникшей технической неисправности самолета, рейс № 636, следовавший по маршруту Новосибирск — Пхукет, был задержан более чем на 8 часов.

Пассажиры, включая семьи с маленькими детьми, выражают недовольство отсутствием предложенной гостиницы. По их словам, сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» не оказывают необходимой помощи.

Путешественники сообщают, что провели в самолете около трех часов, после чего экипаж проинформировал о возвращении в здание аэровокзала Новосибирска.

Далее, из-за окончания рабочего времени пилотов, вылет был перенесен до прибытия новой смены. Пассажирам объявили, что отправление ожидается не ранее 13:00.

На вопрос о питании пассажиры отвечают, что не получали еду в течение шести часов. Авиакомпания пытается организовать питание через кафе «Чашка», но предложенный рацион — гречка с хлебом, маслом и сыром, вызвал недовольство, поскольку не соответствовал обещанным на Пхукете морепродуктам.

Пассажиры обратились в транспортную прокуратуру по телефону, надеясь на оперативное реагирование.