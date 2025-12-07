Рейс 636 Новосибирск-Пхукет задержан более чем на восемь часов

На вопрос о питании пассажиры отвечают, что не получали еду в течение шести часов. Авиакомпания пытается организовать питание через кафе «Чашка», но предложенный рацион — гречка с хлебом, маслом и сыром, вызвал недовольство, поскольку не соответствовал обещанным на Пхукете морепродуктам.