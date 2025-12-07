Как алматинцы на самом деле относятся к людям с инвалидностью

Насколько глубоко и успешно продвинулись в нашем обществе принципы их инклюзии? Этим вопросам, которые в развитых странах — в числе приоритетов социальной политики, было посвящено прошедшее в Алматы исследование: «Индекс толерантности: восприятие людей с инвалидностью в Алматы», передает КазТАГ.
Чтобы оценить его результаты, стоит напомнить классическое понимание инклюзии. Оно таково: «процесс, направленный на обеспечение равного участия всех граждан в общественной, экономической и культурной жизни». Получается, что назвать цель представленного исследования можно и таким образом — насколько жители Алматы готовы относиться к людям с инвалидностью как равным себе во всех аспектах социальной, экономической и культурной жизни. Социолог Замир Каражанов, сотрудник Центра анализа и мониторинга города Алматы, изучающего урбанистические и социальные процессы в южной столице и проведшего это исследование на основании опроса 1,5 тыс. человек, так подвел его итог.
«В обществе сложилось добродушное понимание этой темы, но опрос показал, что широко сохраняются жесткие личные барьеры. Из опрошенных 53% вообще ничего не слышали об инклюзии. Ничего удивительного здесь нет — термин этот в информационном пространстве звучит регулярно, но разъяснения его содержания почти нет. Знают это, по преимуществу, молодые горожане, среди старшего поколения порядка 80% — нет. (…) Больше половины опрошенных поддерживают включение людей в общественную жизнь, то есть, понимание проблемы и запрос на ее решение, в общем-то, есть», — заявил он.
Дружить с человеком с инвалидностью готовы 76,2%, на основании чего эксперт говорит, что «фасад» этой темы выглядит неплохо. Но надо иметь в виду, что в ответах люди могут проговаривать такую возможность, но в поведенческой реальности эти цифры могут оказаться удаленными от реальности. Тем более, что ответы на другие вопросы уже дают основания задуматься: 73% алматинцев согласны, что люди с инвалидностью и остальные горожане живут «в разных мирах», принять в семью такого человека готовы только 21,3%, а учиться в одном классе с ребенком с инвалидностью согласны 42% родителей. Замир Каражанов отмечает, что такие настроения влияю на поведение горожан по отношению к людям с особенными потребностями. Эта ментальная проблема характерна не только для Алматы или в целом Казахстана, международные опросы показывают, что она носит глобальный характер, хотя, конечно, с немалой дифференциацией по странам.
В инклюзивном дискурсе при обсуждении этой проблемы в СМИ, зачастую звучит — «необходимо развивать урбанистическую инфраструктуру, соответствующую потребностям людей с особыми потребностями». Но, эксперты считают, построить полноценное инклюзивное общество только меняя инфраструктуру, невозможно. Нужно менять устоявшиеся стереотипные представления — иначе, появятся пандусы, но, например, не изменится стереотип при приеме на работу.
На вопрос — «какие чувства вы испытываете, видя на улице человека с инвалидностью» — самым популярным ответом при опросе был «сострадание и желание помочь», так ответили 66,4%. На третьем месте — «неловкость и растерянность». Это, говорит эксперт, проявление укоренившейся старой ментальности, характерно для опыта, когда взаимодействие происходи не часто, люди не знают, как себя вести при нем. А если такие барьеры распространены в сознании людей, то никакие улучшения инфраструктуры не приведут к изменению ситуации. Инклюзивное общество — это современное явление, которое сильно отличается от того общества, что было 30−40 лет назад, в советские времена. Цель его — создать равные условия для всех. В документах ООН по этой проблематике акцентируется, что для прогресса в ней необходимо делать акценты на разъяснительно-просветительской политике. Но в Казахстане сегодня доминируют фобии — «Надо быть начеку из-за боязни их обидеть» — нередкий ответ в ходе опроса. Немало опрошенных, 28,1%, ответили, что люди с особенными потребностями «требуют к себе чрезмерного внимания». А если есть фобии, то будут и предрассудки, считает эксперт.
«Культура инклюзии не выработалась в нашем обществе, но, отчасти это, возможно, плюс: мы начинаем с “чистого листа” и можем формировать ее. Но, говоря о моделях поведения, надо понимать, что с этим в нашем обществе есть пробелы. Есть другая сторона этой темы: 20,5% опрошенных заявили, что люди с особенными потребностями, это “герои, преодолевающие трудности”. Это тоже стереотип, сформированный массовой культурой, в частности, фильмами, где показывают образы людей с инвалидностью, сумевших преуспеть в бизнесе, науке. И, как бы, звучит мысль, обращенная к основной части общества: “если они это смогли сделать, то и вы сможете!”. На самом деле, это тоже дискриминация, только ее мягкая форма, поскольку идет противопоставление “одних” “другим”. … У нас преобладает патернализм, мнение “что надо заботится”, этот миф берет начало из советского прошлого. Это демонстрирует хорошее отношение к людям с особыми потребностями, но оно мешает построению общества равных», — сказал Каражанов.
Большинство опрошенных, по словам эксперта, «страдают предвзятостью». С точки зрения развитой инклюзивной культуры, самым правильным были истории, когда респонденты, в ответ на заданные им вопросы, отвечали, что подходящих им ответов в исследовании не предложено. Таковых набралось 14,6%.
«Эти люди являются носителями инклюзивной культуры, не страдающими никакими предвзятостями. Мы сравнивали с Канадой, и там картина обратная: доля людей, страдающих предвзятостями, порядка 10%. В развитых странах уровень инклюзивного сознания высокий, но и там принимаются программы с целью искоренить предвзятости. Это процесс долгий, в Канаде он идет около тридцати лет», — заявил Замир Каражанов.
Социолог и его коллеги, безусловно, сделали очень нужную работу, проведя это исследование. Как минимум, уже потому, что она дает возможность еще раз привлечь внимание общества к тому, как живут среди нас люди с особенными потребностями. Кстати, вызывает удивление, что презентация привлекла мало журналистов. Организаторы, предположили, что дело в землетрясении, случившемся буквально за пару часов. Как ни парадоксально, но хорошо, если это так, иначе получается, что эта важная проблема немногим интересна. Что до оценки самой идеи инклюзивности в современном казахстанском обществе, то, на наш взгляд, здесь есть о чем поговорить. И, на наш взгляд, главный вопрос: как относятся к этому сами казахстанцы с особыми потребностями? Насколько им близко то понимание этой темы, что положено, как эталон в основу исследования? Сколько из них поддерживают идею «все во всем равны», а сколько не против разумного патернализма? Может быть, в этой среде тоже есть разные оценки, возможно, связанные с различными возрастными стратами или уровнем образованности (а, значит, и востребованностью на рынке труда)? Правильно ли автоматически переносить на нашу почву критерии из вне? Ведь за последние примерно тридцать лет не раз бывало, что такой опыт, вроде бы, правильный, в итоге приводил к определенным усложнениям проблем и дискредитации основных привнесенных принципов, которые, в общем то, были правильны.