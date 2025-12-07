Как алматинцы на самом деле относятся к людям с инвалидностью

Социолог и его коллеги, безусловно, сделали очень нужную работу, проведя это исследование. Как минимум, уже потому, что она дает возможность еще раз привлечь внимание общества к тому, как живут среди нас люди с особенными потребностями. Кстати, вызывает удивление, что презентация привлекла мало журналистов. Организаторы, предположили, что дело в землетрясении, случившемся буквально за пару часов. Как ни парадоксально, но хорошо, если это так, иначе получается, что эта важная проблема немногим интересна. Что до оценки самой идеи инклюзивности в современном казахстанском обществе, то, на наш взгляд, здесь есть о чем поговорить. И, на наш взгляд, главный вопрос: как относятся к этому сами казахстанцы с особыми потребностями? Насколько им близко то понимание этой темы, что положено, как эталон в основу исследования? Сколько из них поддерживают идею «все во всем равны», а сколько не против разумного патернализма? Может быть, в этой среде тоже есть разные оценки, возможно, связанные с различными возрастными стратами или уровнем образованности (а, значит, и востребованностью на рынке труда)? Правильно ли автоматически переносить на нашу почву критерии из вне? Ведь за последние примерно тридцать лет не раз бывало, что такой опыт, вроде бы, правильный, в итоге приводил к определенным усложнениям проблем и дискредитации основных привнесенных принципов, которые, в общем то, были правильны.