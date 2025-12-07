Ричмонд
В камчатском колледже открыли еще один учебно-производственный комплекс

Студенты учатся готовить свежую выпечку и полуфабрикаты.

Учебно-производственный комплекс открыли на базе Камчатского колледжа технологии и сервиса, сообщили в региональном институте повышения квалификации педагогических кадров. Необходимое оснащение закупили в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».

Там под руководством опытных мастеров учащиеся будут изготавливать свежую выпечку и полуфабрикаты. Продукцию уже поставляют в местные кофейни. Учебно-производственный комплекс оборудован современной кухонной техникой.

«Новая инфраструктура откроет дополнительные возможности — расширит ассортимент и рынки сбыта, наладит сотрудничество с кейтеринговыми компаниями. Самое главное — студенты еще на этапе обучения могут получать ценные навыки и первую заработную плату», — написал в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

