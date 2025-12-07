Пенсионерам начали оформлять удостоверение нового вида: как получить

Как пишет «Российская газета», процедура занимает всего несколько минут — достаточно всего лишь войти в новый сервис, который был добавлен в раздел «Жизненные ситуации». Новый цифровой документ играет важную роль для пожилых россиян: с его помощью они могут подтверждать свой статус пенсионера, что открывает доступ к социальным, медицинским и транспортным льготам.