Пенсионерам начали оформлять удостоверение нового вида: как получить

Оформить такой документ теперь можно онлайн через портал «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», процедура занимает всего несколько минут — достаточно всего лишь войти в новый сервис, который был добавлен в раздел «Жизненные ситуации». Новый цифровой документ играет важную роль для пожилых россиян: с его помощью они могут подтверждать свой статус пенсионера, что открывает доступ к социальным, медицинским и транспортным льготам.
Кроме этого, удостоверение дает право пользоваться скидками и специальными предложениями в магазинах и организациях, участвующих в программах поддержки пенсионеров. По словам вице-премьера Дмитрия Григороенко, сегодня многие люди старшего возраста активно используют интернет-сервисы и обладают навыками работы в цифровой среде.
Поэтому для их удобства и для экономии времени в 2024 году на платформе «Госуслуги» запустили раздел «Жизненная ситуация», где можно не только подать заявление на оформление пенсии, рассчитать сумму выплат и выбрать способ доставки, но и оформить электронное свидетельство о статусе пенсионера.
Само электронное удостоверение содержит QR-код, который является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу. Он формируется автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии и позволяет быстро идентифицировать пенсионера при необходимости. При этом привычные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными, и по-прежнему можно получить их в клиентской службе СФР.