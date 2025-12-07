В подмосковном поселке Нахабино облагородили набережную Торфяного озера

Набережную Торфяного озера в поселке Нахабино городского округа Красногорска в Московской области открыли после благоустройства, которое провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волков.
В прибрежной зоне обустроили пешеходные дорожки и пирсы, открыли кафе. Там также установили малые архитектурные формы, оборудовали детские игровые, спортивные и видовые площадки.
В общей сложности по проекту за 2025 год в Подмосковье предусмотрено преображение более 130 общественных пространств. В частности, среди них — 15 парков, 16 скверов и 11 набережных.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.