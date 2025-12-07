Ричмонд
В 2026 году в Башкирии восстановят не менее 13 тысяч гектаров леса

В планах достичь показателя в 103%

Лесовосстановительные работы в Республике Башкортостан в 2026 году проведут на территории площадью не менее 13 тыс. га, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

В планах достичь показателя в 103%, чтобы площадь восстановления превышала количество вырубки. Подчеркивается, что с января молодые деревья высадили на территории 13,5 тыс. га, которую занимает вырубленный лес. Из них искусственно — вручную или механизированным способом — создали более 5,2 тыс. га. Лидерами по объемам воспроизведенного лесного фонда стали Учалинский, Нуримановский, Баймакский и Зилаирский районы Башкирии.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.