В сочинской гимназии № 9 открыли лабораторию для юных инженеров

Лабораторию «Умный дом» для подготовки будущих инженеров открыли на базе гимназии № 9 в городе Сочи Краснодарского края в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
В новой лаборатории ребята будут изучать принципы работы интеллектуальных систем управления домом, освоят основы программирования, робототехники и энергосбережения. Также они научатся создавать собственные решения для комфортного и современного жилья.
«Такие инновационные образовательные площадки стимулируют творческое мышление, инициативность и самостоятельность учащихся, готовят их к вызовам современного мира и востребованным профессиям будущего», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.