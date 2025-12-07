Капремонт школ в Черноморском районе идет с отставанием от графика

Подрядчик отстает от графика капремонта Новоивановской школы в Черноморском районе. Как сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, стройготовность объекта составляет 90%, однако уровень взаимодействия заказчика и подрядчика «крайне низкий».
— Начальник участка на объекте отсутствует, численность рабочих составляет всего 5 человек, стройконтроль осуществляется ненадлежащим образом, — сказал Гоцанюк, который накануне проинспектировал ход работ.
От подрядчика потребовали ускорить темпы работ и увеличить количество рабочих на объекте до 50 человек.
Еще один проблемный объект — Новосельская школа. Капремонт здесь на финишной прямой (готовность 94%), но подрядчик не успевает в сроки завершить внутренние работы, отремонтировать спортзал и фасад. Поэтому должен в кратчайшие сроки полностью ликвидировать отставание.
За ненадлежащий контроль за проведением работ к заместителю главы администрации района будет применено дисциплинарное взыскание, сообщил глава Совмина у себя в Telegram.
Капительный ремонт школ ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».