Умер режиссер «Ребра Адама» Вячеслав Криштофович

Плавхов рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком и вспоминал о времени советского кино, когда Криштофович, живя в Киеве, работал на русском языке с известными московскими актерами. Он упоминал, что в его фильмах снимались Александр Абдулов, Олег Янковский, Анатолий Збруев, Ирина Купченко, Ольга Остроумова и другие.