Умер режиссер «Ребра Адама» Вячеслав Криштофович

Он отметил, что новость пришла из Киева и назвал случившееся очередной тяжелой потерей.
Плавхов рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком и вспоминал о времени советского кино, когда Криштофович, живя в Киеве, работал на русском языке с известными московскими актерами. Он упоминал, что в его фильмах снимались Александр Абдулов, Олег Янковский, Анатолий Збруев, Ирина Купченко, Ольга Остроумова и другие.
По словам критика, Криштофович оставил заметный след в кинематографе благодаря тонкой авторской манере и вниманию к человеческим историям. Среди наиболее значимых работ режиссера он выделил «Ребро Адама», где одну из лучших ролей сыграла Инна Чурикова, а также «Двух гусар», «Мелочи жизни», «Приятеля покойника» и другие картины.
Всего режиссер снял почти три десятка фильмов, среди которых «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом» и «О нем». Плавхов добавил, что, хотя они давно не общались, память о творческих и личных связях для него остается важной.