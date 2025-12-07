Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском отряде «ЛизеАлерт» рассказали о работе между поисками

Добровольцы готовят оборудование и учат новичков круглый год.

Источник: Комсомольская правда

Даже в межсезонье в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» кипит активная работа. Волонтеры готовят оборудование, обучают новых добровольцев и проводят профилактические занятия. Об этом они рассказали 7 декабря.

«Затишье и отдых между поисковыми заявками — это миф! Для направления “Связь на ПСР” это время самой важной “тыловой” работы: проверки исправности техники, перепрошивки новых раций, ремонта и пайки сломанных деталей, тестирования нового штабного оборудования», — отметила волонтер Ульяна с позывным «Ультра».

Фото: «ЛизаАлерт».

Направление «Новичковая» также трудится без перерывов. Инструкторы знакомят членов отряда друг с другом, помогают адаптироваться и проводят обучение методикам поиска.

Круглый год ведется профилактическая работа. Представители «ЛизаАлерт» посещают школы и детские сады, перед Новым годом готовят праздничное представление «Рыжая Елка».

Фото: «ЛизаАлерт».

Ранее «КП Омск» сообщила, что местные коммунальщики перешли на усиленный режим.