В омском отряде «ЛизеАлерт» рассказали о работе между поисками

«Затишье и отдых между поисковыми заявками — это миф! Для направления “Связь на ПСР” это время самой важной “тыловой” работы: проверки исправности техники, перепрошивки новых раций, ремонта и пайки сломанных деталей, тестирования нового штабного оборудования», — отметила волонтер Ульяна с позывным «Ультра».