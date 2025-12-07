В омском отряде «ЛизеАлерт» рассказали о работе между поисками

Даже в межсезонье в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» кипит активная работа. Волонтеры готовят оборудование, обучают новых добровольцев и проводят профилактические занятия. Об этом они рассказали 7 декабря.
«Затишье и отдых между поисковыми заявками — это миф! Для направления “Связь на ПСР” это время самой важной “тыловой” работы: проверки исправности техники, перепрошивки новых раций, ремонта и пайки сломанных деталей, тестирования нового штабного оборудования», — отметила волонтер Ульяна с позывным «Ультра».
Фото: «ЛизаАлерт».
Направление «Новичковая» также трудится без перерывов. Инструкторы знакомят членов отряда друг с другом, помогают адаптироваться и проводят обучение методикам поиска.
Круглый год ведется профилактическая работа. Представители «ЛизаАлерт» посещают школы и детские сады, перед Новым годом готовят праздничное представление «Рыжая Елка».
Фото: «ЛизаАлерт».
