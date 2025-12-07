В городе Кинешме Ивановской области отремонтируют детскую поликлинику № 1

Специалисты завершают ремонт здания детской поликлиники № 1 города Кинешмы Ивановской области, который проводят в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Особое внимание уделили восстановлению облика здания, построенного в XIX веке, так как оно является объектом культурного наследия местного значения. Внутри него обустроили новые кабинеты, в том числе УЗИ и функциональной диагностики, установили лифт и разместили игровую зону для юных пациентов. Прием будут вести педиатры, невролог, эндокринолог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед и другие специалисты.
«Сейчас завозят мебель, а также устанавливают новое оборудование. После открытия учреждение расширит свою работу. Так, появится рентген-кабинет, откроется отделение дневного стационара на 10 коек. На базе поликлиники начнут проводить обследования, которых раньше там не было, — например, электроэнцефалографию», — сказала заведующая детской поликлиникой № 1 Ольга Колесникова.
За смену в учреждении будут принимать до 100 пациентов. В общей сложности там обслуживают более 9,8 тыс. детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.