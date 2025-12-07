На юго-востоке Москвы завершают обновление системы уличного освещения

Специалисты завершают обновление системы уличного освещения в юго-восточных районах столицы, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Работы проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые фонари появятся во дворах, на детских и спортивных площадках, в пешеходных зонах. В частности, освещение обновили в скейт-парке на улице Нижняя Хохловка и вдоль пешеходных дорожек у домов № 19 и 25, а также в игровой зоне по улице Привольной. А больше всего светодиодных светильников — свыше 500 штук — установили в районах Марьино, Выхино-Жулебино и Рязанском.
Подчеркивается, что в зависимости от расположения специалисты выбирают разные опоры освещения. Это классические, которые можно обслуживать с помощью спецтехники, или складывающиеся — их ставят в труднодоступных местах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.