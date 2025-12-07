На юго-востоке Москвы завершают обновление системы уличного освещения

Новые фонари появятся во дворах, на детских и спортивных площадках, в пешеходных зонах. В частности, освещение обновили в скейт-парке на улице Нижняя Хохловка и вдоль пешеходных дорожек у домов № 19 и 25, а также в игровой зоне по улице Привольной. А больше всего светодиодных светильников — свыше 500 штук — установили в районах Марьино, Выхино-Жулебино и Рязанском.