На Ольхоне штормовой ветер нарушает работу паромной переправы

Штормовая погода создала серьезные помехи для паромного сообщения с островом Ольхон. Вечером 6 декабря в проливе Малое море Прибайкальского национального парка были зафиксированы порывы ветра до 35 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья.