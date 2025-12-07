Ричмонд
На Ольхоне штормовой ветер нарушает работу паромной переправы

Из-за погодных условий переправа может закрыться раньше, чем в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Штормовая погода создала серьезные помехи для паромного сообщения с островом Ольхон. Вечером 6 декабря в проливе Малое море Прибайкальского национального парка были зафиксированы порывы ветра до 35 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья.

— График движения судов был скорректирован. 7 декабря погодные условия, согласно прогнозу, будут похожими: это обстоятельство необходимо учитывать при планировании пребывания в данной части национального парка, — поделились специалисты.

Метеорологи предупреждают, что повторяемость таких штормов может стать причиной более раннего, чем в прошлые годы, завершения навигации на паромной переправе. Туристам и местным жителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.