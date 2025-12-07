Ричмонд
Отменены электрички из Жигулевска 17 декабря

В среду, 17 декабря, вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море — Жигулевск.

Отменяются на всем участке поезда:

1. № 7373 Жигулевское Море (отпр. 9:51) — Жигулевск (приб. 10:07).

2. № 7374 Жигулевск (отпр. 10:59) — Жигулевское Море (приб. 11:13).

3. № 7379 Жигулевское Море (отпр. 20:00) — Жигулевск (приб. 20:16).

4. № 7380 Жигулевск (отпр. 20:54) — Жигулевское Море (приб. 21:08).

Маршрут поезда № 6014/6013 Самара (отпр. 17:15) — Жигулевское Море (приб. 19:28) устанавливается сообщением Самара (отпр.17:15) — Курумоч (приб.18:40), сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно уточнить на официальном сайте АО «Самарская ППК».