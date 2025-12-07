В Молдове запретили вводить покупателей в заблуждение этикетками

Так, запрещено размещение на упаковке и этикетках продуктов питания изображений фруктов и овощей, если продукт содержит только их ароматизаторы. Как отмечает ведомство, поправки введены «с целью защиты потребителей от обманных практик, заключающихся в введении в заблуждение, которое выражается в ущемлении законных прав и интересов».
«Для пищевых продуктов, содержащих только ароматизаторы, строго необходимо размещать на упаковке или этикетке одну из следующих надписей: “со вкусом …”, “со вкусом …” или “со вкусом и вкусом …”, сопровождая ее наименованием соответствующего ароматизатора (например: “со вкусом клубники”). Эти данные должны быть указаны в поле основного обзора», — говорится в релизе ANSA.
Если в процессе производства пищевого продукта используются только ароматизаторы и в качестве ингредиентов не присутствуют фрукты, овощи и/или их растительные части, то строго запрещается иллюстрация, рисунок, изображение в любой другой форме фруктов, овощей и/или частей овощей на упаковке или этикетке пищевого продукта.
Ведомство уточняет, что мера призвана обеспечить предоставление конечному потребителю корректной и прозрачной информации, исключая любую путаницу между продуктами, содержащими натуральные ингредиенты, и продуктами, основанными исключительно на ароматизаторах.
ANSA также обещает строго следить за соответствием маркировки упаковки новым требованиям, а за несоблюдение закона — штрафовать.