В Молдове запретили вводить покупателей в заблуждение этикетками

Так, запрещено размещение на упаковке и этикетках продуктов питания изображений фруктов и овощей, если продукт содержит только их ароматизаторы. Как отмечает ведомство, поправки введены «с целью защиты потребителей от обманных практик, заключающихся в введении в заблуждение, которое выражается в ущемлении законных прав и интересов».