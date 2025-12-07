Республиканскую больницу Калмыкии оснастили новым медоборудованием

Видеоларингоскоп приобрели для Республиканской больницы имени Жемчуева в Элисте, сообщили в аппарате правительства Калмыкии. Модернизация материально-технической базы медучреждений проводится в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аппарат необходим для проведения сложных операций и безопасного создания искусственных дыхательных путей у пациента, например, чтобы устранить нарушение дыхания. С помощью современной камеры врачи в режиме реального времени получают качественное детальное изображение гортани, что повышает точность работы. В таком случае риск травмировать дыхательные пути минимален.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.