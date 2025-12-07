Житель Ростовской области потерял больше полутора миллионов рублей после звонка

В середине ноября жителю Батайска позвонил человек, который представился директором с его бывшей работы. Он сообщил, что сейчас с ним свяжутся сотрудники силовых структур. После этого батайчанину стали поступать видео звонки от неизвестных мужчин. Они показывали удостоверения и говорили, что дедушка перевел 700 000 рублей гражданину из недружественного государства.