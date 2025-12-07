Житель Ростовской области потерял больше полутора миллионов рублей после звонка

В Ростовской области мошенники обманом выманили у пожилого человека 1 миллион 679 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского главка полиции.
В середине ноября жителю Батайска позвонил человек, который представился директором с его бывшей работы. Он сообщил, что сейчас с ним свяжутся сотрудники силовых структур. После этого батайчанину стали поступать видео звонки от неизвестных мужчин. Они показывали удостоверения и говорили, что дедушка перевел 700 000 рублей гражданину из недружественного государства.
Батайчанин уверял, что не делал этого, но под напором звонивших начал паниковать. «Сотрудники силовых структур» убедили мужчину снять все свои сбережения и перевести на якобы безопасный счет. Пожилой человек так и сделал.
— По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, — говорится в сообщении.
