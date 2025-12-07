В Башкирии пообещали ухудшение погоды в виде гололедицы и плохой видимости

В Башкирии пообещали гололедицу и ухудшение видимости на дорогах. Об ухудшении погоды предупредили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, в регионе ожидают снегопады и гололеды с сильным ветром с порывами до 14 м/с. Ночью и днем пообещали температуру −4,-9°, по северо-востоку −10,-15°.
На дорогах спрогнозировали ухудшение видимости до 1−2 км, из-за осадков, в тумане до 500−1000 м.
