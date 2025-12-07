Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пообещали ухудшение погоды в виде гололедицы и плохой видимости

Спасатели предупредили об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пообещали гололедицу и ухудшение видимости на дорогах. Об ухудшении погоды предупредили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, в регионе ожидают снегопады и гололеды с сильным ветром с порывами до 14 м/с. Ночью и днем пообещали температуру −4,-9°, по северо-востоку −10,-15°.

На дорогах спрогнозировали ухудшение видимости до 1−2 км, из-за осадков, в тумане до 500−1000 м.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.