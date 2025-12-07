Ричмонд
В Вологодской области обновили участок дороги Никольский Торжок — Талицы

Трасса ведет к детским садам, школам и церквям.

Участок трассы Никольский Торжок — Талицы в Кирилловском округе Вологодской области привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Протяженность этого отрезка — около 7 километров. Там специалисты заменили асфальтовое покрытие проезжей части, обновили две водопропускные трубы, укрепили обочины и обустроили остановки общественного транспорта.

Автомобильная дорога Никольский Торжок — Талицы обеспечивает доступ к важным социальным объектам, таким как детские сады, школы, церкви. По ней также можно выехать на федеральную трассу А119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р21 «Кола», которая ведет к Кириллову и Вологде.

«Улучшение сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования способствует повышению качества жизни людей, обеспечивает доступ к необходимым услугам и ресурсам. Обновленные трассы делают передвижение по региону более комфортным и безопасным», — отметил заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Борисов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.