В Самаре автобусы 67 и 67к станут надёжнее

Жители Самары, пользующиеся автобусами № 67 и 67к, часто сталкиваются со сбитым графиком и вынуждены подолгу ждать на остановках. Причиной сбоев, по словам министра транспорта региона Артура Абдрашитова, стал железнодорожный переезд, на котором автобусы вынужденно стоят, нарушая заявленные интервалы движения.
Власти решили исправить ситуацию. Сейчас за работой маршрутов усилен контроль, а с 2026 года их планируют перевести на регулируемый тариф. По мнению экспертов, это позволит сделать перевозки более стабильными и предсказуемыми для пассажиров, которые долгое время жаловались на неудобства. Изменения направлены на то, чтобы пассажиры этих популярных маршрутов могли точнее планировать своё время.