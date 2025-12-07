В Самаре автобусы 67 и 67к станут надёжнее

Власти решили исправить ситуацию. Сейчас за работой маршрутов усилен контроль, а с 2026 года их планируют перевести на регулируемый тариф. По мнению экспертов, это позволит сделать перевозки более стабильными и предсказуемыми для пассажиров, которые долгое время жаловались на неудобства. Изменения направлены на то, чтобы пассажиры этих популярных маршрутов могли точнее планировать своё время.