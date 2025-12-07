Педагог из Рязанской области стала одним из лидеров «Флагманов образования»

«Более 18 тысяч заявок в этом треке показывают, насколько востребованы навыки работы в медиасреде. Для нас важно, что победителями стали педагоги и управленцы в сфере образования, которые не просто выполнили задания, а продемонстрировали умение создавать качественный контент и ответственно работать с информацией. Это люди, способные вести за собой профессиональное сообщество и создавать комфортную образовательную среду вокруг себя», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.