Педагог из Рязанской области стала одним из лидеров «Флагманов образования»

Учитель русского языка и литературы Баграмовской средней школы Рязанской области Марина Савцова вошла в список победителей Всероссийского проекта «Флагманы образования» в конкурсном треке «Медиа», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона. Мероприятие организовано при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Марина Савцова работает в сфере образования 11 лет. Она также активный участник и призер конкурсов профессионального мастерства и методических марафонов.
Во время выполнения конкурсных заданий участники учились противодействовать фейковым сообщениям, эффективно использовать различные медиаинструменты для коммуникации с учениками, родителями и коллегами. Помимо этого, они запустили собственные медиапродукты в социальных сетях для детских садов, школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов. Всего победителями трека «Медиа» стали 40 педагогов из 26 регионов России.
«Более 18 тысяч заявок в этом треке показывают, насколько востребованы навыки работы в медиасреде. Для нас важно, что победителями стали педагоги и управленцы в сфере образования, которые не просто выполнили задания, а продемонстрировали умение создавать качественный контент и ответственно работать с информацией. Это люди, способные вести за собой профессиональное сообщество и создавать комфортную образовательную среду вокруг себя», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.