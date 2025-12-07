В Пермском крае прошла церемония прощания с бойцом, пропавшем в 1942 году

Спустя 83 года, в августе 2025, поисковый отряд «Журавли» из Вологды обнаружил останки бойца рядом с деревней Васильевщина в Новгородской области. Установить личность Александра Галкина удалось благодаря находке — самодельному медальону, сделанному из гильзы от винтовки, которая была заткнута пробкой. Записку с указанием имени, найденную внутри, направили на экспертизу в лабораторию «Солдатский медальон».