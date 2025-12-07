В Пермском крае прошла церемония прощания с бойцом, пропавшем в 1942 году

В деревне Скобелевка Пермского края прошла церемония прощания с бойцом, который без вести пропал в 1942 году, сообщает пресс-служба Пермского муниципального округа.
По данным администрации, участник Великой Отечественной войны Александр Галкин родился в 1916 году в Хохловке. Он был призван Орджоникидзевским районным военным комиссариатом и в 1942 году пропал без вести на Ленинградском фронте.
Спустя 83 года, в августе 2025, поисковый отряд «Журавли» из Вологды обнаружил останки бойца рядом с деревней Васильевщина в Новгородской области. Установить личность Александра Галкина удалось благодаря находке — самодельному медальону, сделанному из гильзы от винтовки, которая была заткнута пробкой. Записку с указанием имени, найденную внутри, направили на экспертизу в лабораторию «Солдатский медальон».
5 декабря в деревне Скобелевка состоялась церемония прощания с бойцом, на которой присутствовали представители органов власти, поисковики, военные, местные жители, а также племянница бойца Галина Фаркина.
«Я очень благодарна, что дядя вернулся в родную землю. Мне с сестрой папа постоянно про него рассказывал. Теперь мы будем посещать могилу Александра Евдокимовича, пока сами живы», — поделилась племянница бойца Галина Фаркина.