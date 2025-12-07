В Ташкенте полностью перекрыли мост возле круга «Рохат». Транспорт перенаправляется по временному мосту

Причина перекрытия — неудовлетворительное состояние конструкции. В последние годы мост находился в плохом техническом состоянии, и его дальнейшая эксплуатация вызывала всё больше нареканий у автомобилистов.
До реконструкции пропускная способность моста составляла порядка 15−20 тысяч автомобилей в сутки. Однако после завершения реконструкции обновлённый мост сможет справляться уже с 35−40 тысячами автомобилей. Это почти двукратный рост пропускной способности, который, по мнению специалистов, позволит существенно снизить пробки и улучшить дорожную ситуацию в этом перегруженном районе.
В проекте реконструкции предусмотрено строительство дополнительного разворотного съезда под мостом. Это нововведение призвано добавить удобства местному транспорту, повысить безопасность движения и разгрузить близлежащие перекрёстки, где часто образовывались заторы.
Согласно графику работ, движение по новому мосту планируют открыть к концу мая 2026 года. Пока же жителям и гостям Ташкента стоит заранее планировать свой маршрут и быть готовыми к временным неудобствам.