В Ташкенте полностью перекрыли мост возле круга «Рохат». Транспорт перенаправляется по временному мосту

Vaib.uz (Узбекистан. 7 декабря). В Ташкенте стартовал масштабный этап реконструкции одного из ключевых транспортных узлов столицы — моста возле круга «Рохат». На время работ движение по основному мосту полностью перекрыто, а транспорт перенаправляется по специально построенному рядом временному мосту.

Источник: Vaib.Uz

Причина перекрытия — неудовлетворительное состояние конструкции. В последние годы мост находился в плохом техническом состоянии, и его дальнейшая эксплуатация вызывала всё больше нареканий у автомобилистов.

До реконструкции пропускная способность моста составляла порядка 15−20 тысяч автомобилей в сутки. Однако после завершения реконструкции обновлённый мост сможет справляться уже с 35−40 тысячами автомобилей. Это почти двукратный рост пропускной способности, который, по мнению специалистов, позволит существенно снизить пробки и улучшить дорожную ситуацию в этом перегруженном районе.

В проекте реконструкции предусмотрено строительство дополнительного разворотного съезда под мостом. Это нововведение призвано добавить удобства местному транспорту, повысить безопасность движения и разгрузить близлежащие перекрёстки, где часто образовывались заторы.

Согласно графику работ, движение по новому мосту планируют открыть к концу мая 2026 года. Пока же жителям и гостям Ташкента стоит заранее планировать свой маршрут и быть готовыми к временным неудобствам.