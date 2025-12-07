В Ташкенте полностью перекрыли мост возле круга «Рохат». Транспорт перенаправляется по временному мосту

До реконструкции пропускная способность моста составляла порядка 15−20 тысяч автомобилей в сутки. Однако после завершения реконструкции обновлённый мост сможет справляться уже с 35−40 тысячами автомобилей. Это почти двукратный рост пропускной способности, который, по мнению специалистов, позволит существенно снизить пробки и улучшить дорожную ситуацию в этом перегруженном районе.