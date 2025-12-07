Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года

Настолько низкие значения были последний раз в 1997—1998 годах — тогда два года потребление держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.