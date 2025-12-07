Электробусы заменят маршрутки на пригородных маршрутах в Беларуси в 2026

В 2026 году на пригородные маршруты между Минском и городами-спутниками белорусской столицы выйдут первые электробусы, сообщает телеканал СТВ. Испытания проходят машины с запасом хода в 100 километров, и первыми с ними познакомятся сотрудники Белорусской АЭС в Островце.