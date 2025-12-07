Электробусы заменят маршрутки на пригородных маршрутах в Беларуси в 2026

В 2026 году на пригородные маршруты между Минском и городами-спутниками белорусской столицы выйдут первые электробусы, сообщает телеканал СТВ. Испытания проходят машины с запасом хода в 100 километров, и первыми с ними познакомятся сотрудники Белорусской АЭС в Островце.
По словам заместителя гендиректора по инновационному развитию холдинга «Белкоммунмаш» Олег Быцко, в 2026-м электробус будет модернизирован, его автономный ход увеличен до 250 километров, будет предусмотрена и экспресс-зарядка.
«В следующем году обязательно такой электробус уже будет перевозить пассажиров между Минском и Смолевичами. В последующем и остальные города-спутники планируется оборудовать именно таким транспортом», — подчеркнул Олег Быцко.
Белорусские электробусы спроектированы для работы в пригороде: сиденья повышенной комфортности, ремни безопасности, особые требования к прочности кузова.
Кстати, белорусы чаще всего добровольно страхуют авто, медрасходы и свою жизнь.
Мы писали, что девочка из Витебска помогла спасти женщину на борту самолета из Египта в Москву.