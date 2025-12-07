Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электробусы заменят маршрутки на пригородных маршрутах в Беларуси в 2026

Электробусы будут курсировать между Минском и Смолевичами с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на пригородные маршруты между Минском и городами-спутниками белорусской столицы выйдут первые электробусы, сообщает телеканал СТВ. Испытания проходят машины с запасом хода в 100 километров, и первыми с ними познакомятся сотрудники Белорусской АЭС в Островце.

По словам заместителя гендиректора по инновационному развитию холдинга «Белкоммунмаш» Олег Быцко, в 2026-м электробус будет модернизирован, его автономный ход увеличен до 250 километров, будет предусмотрена и экспресс-зарядка.

«В следующем году обязательно такой электробус уже будет перевозить пассажиров между Минском и Смолевичами. В последующем и остальные города-спутники планируется оборудовать именно таким транспортом», — подчеркнул Олег Быцко.

Белорусские электробусы спроектированы для работы в пригороде: сиденья повышенной комфортности, ремни безопасности, особые требования к прочности кузова.

Кстати, белорусы чаще всего добровольно страхуют авто, медрасходы и свою жизнь.

Мы писали, что девочка из Витебска помогла спасти женщину на борту самолета из Египта в Москву.