В Ростовской области 7 декабря завершилась охота на серую куропатку

В Ростовской области 7 декабря завершился сезон охоты на серую куропатку. Информация об этом размещена на сайте министерства природных ресурсов Ростовской области.
Серая куропатка относится к числу птиц, которые ведут активный образ жизни в течение всего года и не улетают зимой. Охотиться на нее можно было, начиная с 6 сентября.
Теперь в донском регионе начал действовать запрет на отстрел серых куропаток. Срок для охоты был установлен на основе биологических циклов пернатых для поддержания устойчивости их популяции. Деятельность человека не должна нарушать равновесие в природе и создавать угрозу для исчезновения этого вида птиц.
