В Ростовской области 7 декабря завершилась охота на серую куропатку

Теперь в донском регионе начал действовать запрет на отстрел серых куропаток. Срок для охоты был установлен на основе биологических циклов пернатых для поддержания устойчивости их популяции. Деятельность человека не должна нарушать равновесие в природе и создавать угрозу для исчезновения этого вида птиц.