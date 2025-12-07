Ричмонд
В Ростовской области 7 декабря завершилась охота на серую куропатку

В донском регионе запрет на отстрел серой куропатки призван сохранить популяцию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 7 декабря завершился сезон охоты на серую куропатку. Информация об этом размещена на сайте министерства природных ресурсов Ростовской области.

Серая куропатка относится к числу птиц, которые ведут активный образ жизни в течение всего года и не улетают зимой. Охотиться на нее можно было, начиная с 6 сентября.

Теперь в донском регионе начал действовать запрет на отстрел серых куропаток. Срок для охоты был установлен на основе биологических циклов пернатых для поддержания устойчивости их популяции. Деятельность человека не должна нарушать равновесие в природе и создавать угрозу для исчезновения этого вида птиц.

