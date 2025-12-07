Движение по улице Карпинского открыли в техническом режиме

Ключевым этапом проекта реконструкции было строительство нового путепровода через Транссибирскую магистраль. В ноябре его полностью заасфальтировали и сделали удобные подходы. Сейчас все шесть полос на участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской готовы к эксплуатации. «Пока идут остальные работы, открываем движение по четырем полосам — по две в каждую сторону», — подчеркнул глава региона. Общественный транспорт начнет курсировать по дороге с 8 декабря.