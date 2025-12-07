5000 православных почтили память особенной святой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге православные прошли крестным ходом в День святой Екатерины. День небесной покровительницы столицы Урала празднуется 7 декабря.
Главное праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и девять архипастырей со всего мира, состоялось в Свято-Троицом кафедральном соборе. Всего там собрались почти 5 тыс. жителей.
По словам митрополита Евгения, у всех есть свои герои, которые рисковали своей жизнью и даже отдавали жизнь за свой народ и любили свою страну — Юрий Гагарин, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская.
Но святая Екатерина — герой мира. Она отдала свою жизнь, свою юность, свои перспективы, свой талант за веру, за верность и за ту истину, которую она открыла. И мой город носит ее имя, посвящен такому удивительному человеку, которая стала настоящим героем, почитающимся во всем мире.
Затем все прошли крестным ходом до часовни святой Екатерины, где уже два года хранится частица ее мощей. По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, святую помнят и почитают уже 1,7 тыс. лет и имя ее неразрывно связано с большим подвигом и выбором, на который мы должны ориентироваться и сейчас.
«Сегодня храм переполнен, каждый из нас старается обратиться к святой Екатерине, поблагодарить за возможность жить с Богом в своем сердце», — сказал Александр Андреев.
Традиционно празднование поддерживает Фонд святой Екатерины — меценаты помогают в организации крестного хода, дарят специальные подарки появившимся на свет в этот день Екатеринам. Также медиафасады и ключевые спортивные объекты города украшаются образами великомученицы.
Отметим, Екатерининские дни проходят при поддержке митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и Фонда святой Екатерины. Ранее фонд был признан лучшим общественно-значимым проектом России. В номинации эксперты оценивали вклад организаций в формирование качественного информационного поля и смысловых составляющих, заложенных в коммуникацию. Статуэтку и диплом представителям фонда вручил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Фонд реализует десятки важных для Екатеринбурга и всей России проектов.