5000 православных почтили память особенной святой в Екатеринбурге

Затем все прошли крестным ходом до часовни святой Екатерины, где уже два года хранится частица ее мощей. По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, святую помнят и почитают уже 1,7 тыс. лет и имя ее неразрывно связано с большим подвигом и выбором, на который мы должны ориентироваться и сейчас.