В Ленобласти обновили участок автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина

Участок трассы Стрельна — Кипень — Гатчина в Ленинградской области привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Работы провели на отрезке, который проходит через поселок Терволово и деревню Скворицы в сторону Гатчины. Его длина — более 5 километров. Подчеркивается, что ежедневно там проезжают около 10 тысяч автомобилей.
Специалисты расчистили полосу отвода, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, укрепили обочины, заасфальтировали съезды и обустроили остановки общественного транспорта. Для повышения безопасности на участке установили сигнальные столбики и знаки, а также нанесли разметку.
В 2026 году на этой трассе планируют отремонтировать еще один отрезок — вдоль поселка Ропша. Протяженность этого объекта составит 4 километра.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.