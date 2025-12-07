Ричмонд
В Ленобласти обновили участок автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина

Ежедневно там проезжают около 10 тысяч автомобилей.

Участок трассы Стрельна — Кипень — Гатчина в Ленинградской области привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.

Работы провели на отрезке, который проходит через поселок Терволово и деревню Скворицы в сторону Гатчины. Его длина — более 5 километров. Подчеркивается, что ежедневно там проезжают около 10 тысяч автомобилей.

Специалисты расчистили полосу отвода, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, укрепили обочины, заасфальтировали съезды и обустроили остановки общественного транспорта. Для повышения безопасности на участке установили сигнальные столбики и знаки, а также нанесли разметку.

В 2026 году на этой трассе планируют отремонтировать еще один отрезок — вдоль поселка Ропша. Протяженность этого объекта составит 4 километра.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.