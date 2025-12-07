Ричмонд
До конца года в Подмосковье отремонтируют корпус Воскресенского колледжа

Специалисты почти завершили фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Капитальный ремонт корпуса колледжа на Ленинской улице в Воскресенске намерены завершить до конца декабря, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводят в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Специалисты практически полностью выполнили фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Также они обновили входную группу и установили пандус. Во дворе колледжа оборудовали современную спортивную площадку со специальным покрытием.

Сейчас на первом этаже здания мастера занимаются внутренней отделкой помещений — красят стены и укладывают линолеум. На других этажах собирают и расставляют мебель, запускают инженерные сети.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.