До конца года в Подмосковье отремонтируют корпус Воскресенского колледжа

Капитальный ремонт корпуса колледжа на Ленинской улице в Воскресенске намерены завершить до конца декабря, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводят в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Специалисты практически полностью выполнили фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Также они обновили входную группу и установили пандус. Во дворе колледжа оборудовали современную спортивную площадку со специальным покрытием.
Сейчас на первом этаже здания мастера занимаются внутренней отделкой помещений — красят стены и укладывают линолеум. На других этажах собирают и расставляют мебель, запускают инженерные сети.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.