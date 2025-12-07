Ричмонд
После столкновения с большегрузом в Башкирии погиб водитель легковушки

Водитель «Форда» не смог справиться с управлением.

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии накануне, 6 декабря, произошла авария с погибшим. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, столкновение произошло на 59 км дороги Буздяк-Давлеканово, когда водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не смог справиться с управлением и врезался с большегрузом «Шахман».

В результате случившегося погиб водитель легковушки. В настоящий причины случившегося выясняют.

