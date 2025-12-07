В Нижнем Новгороде построят новый жилой квартал

Под застройку выделят участок площадью 13 га. Там появятся девять многоквартирных домов высотностью от 9 до 25 этажей, многоуровневый наземный паркинг на 400 мест и детский сад, рассчитанный на 230 воспитанников. Во дворах предусмотрены игровые и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, а также зоны отдыха. Проект планируют реализовать в течение 15 лет.