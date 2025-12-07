В Нижнем Новгороде построят новый жилой квартал

Современный жилой квартал возведут на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Под застройку выделят участок площадью 13 га. Там появятся девять многоквартирных домов высотностью от 9 до 25 этажей, многоуровневый наземный паркинг на 400 мест и детский сад, рассчитанный на 230 воспитанников. Во дворах предусмотрены игровые и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, а также зоны отдыха. Проект планируют реализовать в течение 15 лет.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.