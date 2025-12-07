Платежки с «экстренными» счетами «энергонезависиую» власть Молдовы не пугают, а народ потерпит: Министр энергетики Жунгиету подтвердил обращение к Румынии с просьбой срочных поставок электроэнергии

Министр энергетики Дорин Жунгиету прокомментировал повреждение крупного украинского энергоконцерна, обеспечивающего транзит электроэнергии в Молдову и запрос Moldelectrica «экстренной помощи» у Румынии на несколько часов.
«Объем электроэнергии, которая была получена из румынской национальной электроэнергетической системы, составлял приблизительно 100−150 МВт в час», — сообщил глава Минэнерго.
Платежки с «экстренными» счетами «энергонезависимых» властей не пугают, а народ потерпит. Поскорее бы марафон хреновых предновогодних «желтых» подарков свернулся.
На этот год «сюрпризов» предостаточно, спасибо!
