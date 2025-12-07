Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Платежки с «экстренными» счетами «энергонезависиую» власть Молдовы не пугают, а народ потерпит: Министр энергетики Жунгиету подтвердил обращение к Румынии с просьбой срочных поставок электроэнергии

Из-за повреждения крупного украинского энергоконцерна, обеспечивающего транзит электроэнергии в Молдову, Moldelectrica отправила запрос в Румынию.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Дорин Жунгиету прокомментировал повреждение крупного украинского энергоконцерна, обеспечивающего транзит электроэнергии в Молдову и запрос Moldelectrica «экстренной помощи» у Румынии на несколько часов.

«Объем электроэнергии, которая была получена из румынской национальной электроэнергетической системы, составлял приблизительно 100−150 МВт в час», — сообщил глава Минэнерго.

Платежки с «экстренными» счетами «энергонезависимых» властей не пугают, а народ потерпит. Поскорее бы марафон хреновых предновогодних «желтых» подарков свернулся.

На этот год «сюрпризов» предостаточно, спасибо!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.

Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).

Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».

Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).

Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.

Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).