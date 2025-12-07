Названы сроки выхода на пути первого беспилотного поезда метро

Со слов Ликсутова, во время него проверят работу автоматического контроля падения на пути (для обнаружения людей или посторонних предметов на путях), машинного зрения (для выявления аномалий с борта подвижного состава при движении) и взаимодействие с диспетчерским центром, чтобы оперативно передавать данные с поезда и быстро реагировать на инциденты. В будущем система сможет автоматически составлять график движения поездов.