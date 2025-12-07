Новый автобусный маршрут связал Таганрог и Свердловск ЛНР. Об этом 5 декабря сообщил официальный портал Минтранспорта РФ.
Между Таганрогом и Свердловском (ЛНР) начал курсировать новый регулярный автобусный маршрут.
Из Таганрога автобус отправляется ежедневно в 08:00, прибывая в Свердловск в 12:40, с остановками в Куйбышево (09:30), Снежном (10:05), Красном Луче (10:35), Антраците (11:40) и Ровеньках (12:05).
Обратный рейс отправляется из Свердловска в 13:30, прибытие в Таганрог в 18:00, с остановками в Ровеньках (13:55), Антраците (14:20), Красном Луче (15:00), Снежном (15:45) и Куйбышево (16:35).
Актуальное расписание рекомендуется уточнять на сайте автовокзала.