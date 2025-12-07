Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобусный маршрут связал Таганрог и Свердловск ЛНР

Об этом 5 декабря сообщил официальный портал Минтранспорта РФ.

Источник: Freepik

Новый автобусный маршрут связал Таганрог и Свердловск ЛНР. Об этом 5 декабря сообщил официальный портал Минтранспорта РФ.

Между Таганрогом и Свердловском (ЛНР) начал курсировать новый регулярный автобусный маршрут.

Из Таганрога автобус отправляется ежедневно в 08:00, прибывая в Свердловск в 12:40, с остановками в Куйбышево (09:30), Снежном (10:05), Красном Луче (10:35), Антраците (11:40) и Ровеньках (12:05).

Обратный рейс отправляется из Свердловска в 13:30, прибытие в Таганрог в 18:00, с остановками в Ровеньках (13:55), Антраците (14:20), Красном Луче (15:00), Снежном (15:45) и Куйбышево (16:35).

Актуальное расписание рекомендуется уточнять на сайте автовокзала.