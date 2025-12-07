Московский театр поставил спектакль «Сморгонь», связанный с белорусским городом

Спектакль основан на дневниковых записях Михаила Зощенко, который служил в царской армии в годы Первой мировой и воевал в том числе и под белорусской Сморгонью. Тогда и поговорка была: «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал», что явно говорило о тяжести боев.