Московский театр поставил спектакль «Сморгонь», связанный с белорусским городом

На экспериментальной сцене Театра Российской Армии премьера — спектакль «Сморгонь» по мотивам пьесы Дмитрия Бочарова, сообщает KP.RU. Пьеса о молодом писателе во время Первой мировой войны, который за годы службы переживает ужасы газовой атаки, тоску окопной войны, расчеловечивание сослуживцев — и все это, чтобы понять: в любых, самых страшных обстоятельствах, человек может остаться человеком.
Спектакль основан на дневниковых записях Михаила Зощенко, который служил в царской армии в годы Первой мировой и воевал в том числе и под белорусской Сморгонью. Тогда и поговорка была: «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал», что явно говорило о тяжести боев.
«Многие знают Зощенко как автора-юмориста. Но, что он настоящий герой войны и прошел через ад Первой мировой — это не является широко известным фактом. И для меня самым главным было исправить эту несправедливость — увековечить подвиги реальных героев», — отметил Дмитрий Бочаров.
