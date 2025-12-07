В поселке Ванино в Хабаровском крае благоустроили сквер

Обновленный Сквер воинам-интернационалистам открылся 5 декабря в поселке Ванино. Он был благоустроен при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Сквер расположен на улице Карпатской. Проект его обновления стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. Благоустройство проводилось в 2024—2025 годах.
«На территории сквера завершены основные работы: уложены асфальтобетонное покрытие и брусчатка, обустроены тротуарные дорожки, смонтирован лестничный марш. Также установлены опоры освещения, скамейки, урны и цветочные клумбы. Пешеходные маршруты спроектированы с учетом потребностей пешеходов, велосипедистов и маломобильных групп граждан», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
В текущем году поселок Ванино снова стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с разработкой «Семейный парк». Ее реализация начнется в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.