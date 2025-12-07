8 декабря исполняется 45 лет со дня убийства Джона Леннона

Ответ на вопрос, кто развалил The Beatles, у фанатов группы всегда был только один — виновата Йоко Оно, новая жена Джона Леннона. Она не отходила от него ни на шаг. Она влияла на его творческое видение. Вместе с ней артист занимался музыкальными экспериментами в группе Plastic Ono Band. Она постоянно контролировала его. Она сидела на студии во время записи альбомов — началось это в 1968-м, когда писался «The Beatles», который называют также «White Album». А ведь до Йоко Оно ни одну подругу или жену «битлов» в студию не пускали! Складывалась логическая цепочка: Йоко Оно появилась — парни начали ссориться. Причем представление о жене Джона Леннона как о коварной разлучнице живо до сих пор: в 2021 году исследование центра YouGov показало, что более половины американцев старше 45 лет винят в распаде The Beatles именно Оно (среди тех, кто моложе, таких людей — меньше четверти).