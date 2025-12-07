В Иркутске часть жителей Ленинского района осталась без света вечером 7 декабря

Аварийное отключение электроэнергии коснулась части жителей Ленинского района Иркутска. Как сообщает тг-канал «Свет 38», энергоснабжение пропало 7 декабря в 17:24 в некоторых домах на более 20 улицах.
— Под отключение попала часть домов на улицах 1-й Локомотивный, 1-й Советский, 2-й Локомотивный, 2-й Советский, 3-й Советский, 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, Академика Образцова, Архипова, Баумана, Вавилова, Владимирского, Грекова, Мичурина, Одесская, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Севастопольская, Семашко, Софьи Ковалевской, Тельмана, Ушинского, Школьный, Щербакова, Ярославского, — поделились энергетики.
Специалисты уже выехали к месту предполагаемой аварии. Бригада энергетиков найдет причину неполадок и восстановит подачу электричества. Работы планируют завершить до 21:00.