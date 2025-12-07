В Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне

Напомним, что это уже не первый случай, когда полигон твердых бытовых отходов попадает в сводки происшествий. Тление мусора на площади 500 квадратных метров было зафиксировано 20 ноября. В тот раз для ликвидации ЧП была задействована не только спецтехника, но и пожарный расчет.