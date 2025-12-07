В Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области случилось возгорание отходов на мусорном полигоне. Об этом сообщила в телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Министр рассказала, что открытого горения на полигоне нет, мусор тлеет на площади около 50 квадратных метров.
— Сейчас на месте проводятся необходимые меры: ликвидация очагов тления ведется методом пересыпки грунтом. Работают четыре самосвала по 40 тонн каждый, экскаватор, погрузчик, гусеничный бульдозер.
Причины ЧП устанавливаются. Министр держит ситуацию на контроле.
Напомним, что это уже не первый случай, когда полигон твердых бытовых отходов попадает в сводки происшествий. Тление мусора на площади 500 квадратных метров было зафиксировано 20 ноября. В тот раз для ликвидации ЧП была задействована не только спецтехника, но и пожарный расчет.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!