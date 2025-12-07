Войска идут на Купянском направлении, приближая победу, заявил Белоусов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы», — сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
